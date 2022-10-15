أكد المختص النفسي جمال الطويرقي، أن التنمر والتجاوز على المشاهير من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، له أبعاد خطيرة.

وأوضح الطويرقي، أن بعض الأشخاص الذين يواجهون التنمر يشعرون بأنهم مقصرين ومخطئين تجاه شيء ما رغم نجاحهم وتأثيرهم الإيجابي.

وأشار إلى أن معظم المتنمرين هم بالأساس لديهم مشاكل وشعور بالإحباط يدفعهم بالإسقاط على غيرهم من خلال التلفظ عليهم وانتقادهم والتنمر عليهم.

وقال الطويرقي: “في الغرب توجد قوانين تصل للسجن والغرامة للردع من التنمر على الآخرين”.