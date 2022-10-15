بدأت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، اليوم السبت، أعمال الإزالة بـ”أم السلم وكيلو 14″ والتي تمثل آخر الأحياء المستهدفة بالإزالة، بعد انتهاء مرحلة الإشعارات وإخلاء المنازل من السكان.

وتستمر لجنة الأحياء العشوائية في أعمالها حسب الخطة التنفيذية والجدول الزمني المعلن، مؤكدة استمرار تقديم خدماتها لسكان هذه الأحياء من خلال مقر اللجنة أو عبر الموقع الإلكتروني لأمانة محافظة جدة والتي من أبرزها: “خدمات نقل العفش، والسلال الغذائية، وخدمات التسكين الدائم، والتسكين المؤقت لحين استلام التعويض أو السكن الدائم، وخدمة التقديم على التعويض”.

وأوضحت اللجنة أن الأحياء العشوائية التي تم الانتهاء منها والجاري إزالتها تبلغ 32 حيًّا؛ وفقًا للخطة المعلنة، مؤكدة استمرار الأعمال الميدانية حتى استكمال الإزالة ورفع الأنقاض من جميع الأحياء.