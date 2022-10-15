أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن المملكة تمتلك قطاع أسمنت حيويا سيسهم في تحقيق رؤيتها للاستدامة، ومستهدفاتها للوصول إلى الحياد الصفري من انبعاثات الكربون.

وصرح وكيل الوزارة للتطوير التعديني مساعد بن عبدالعزيز الداود، بأنه من المتوقع ارتفاع الطلب على الأسمنت في الفترة المقبلة، نظراً إلى حجم المشاريع العملاقة التي تشهدها المملكة، مما سيزيد من ضرورة بذل مجهود أكبر للحد من انبعاثات الكربون الناتجة من صناعة الأسمنت.

وأوضح أن المملكة تهتم بشكل كبير بالاستدامة البيئية التي تعد إحدى ركائز رؤية المملكة 2030، خصوصًا أن صناعة الأسمنت من الصناعات ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة، وتسهم في إطلاق ما يقدر بنحو 8 % من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية.

وأشار إلى الدراسة التفصيلية التي قامت بها وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن قطاع الأسمنت في المملكة، التي تطرقت إلى عدة مواضيع مهمة، منها: الاستدامة البيئية، وكان من ضمن توصياتها إنشاء مركز أبحاث مشترك بين القطاعات الصناعية بالتعاون مع الجامعات؛ لتطوير صناعات خضراء لعدة صناعات تشمل: الأسمنت وصناعات أخرى مثل: الفوسفات والألومنيوم.

وتضمنت توصيات الدراسة التفصيلية التي قامت بها الوزارة لقطاع الأسمنت فيما يتعلق بتقليل انبعاثات الكربون: تشجيع شركات الأسمنت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على إنتاج الأسمنت (منخفض النسبة من الكلنكر)، حيث إن النسبة الحالية للكلنكر في الأسمنت في المملكة تصل إلى 90% مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 75%.