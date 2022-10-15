أوضح المدير العام لاستحداث فرص العمل أيمن شكر كيفية الاستفادة من قرار التوظيف في مهن الاستشارات.

وقال “شكر” عبر قناة السعودية، أن القرار يستهدف المهن التي بدوام كامل، وللاستفادة بالقرار وبنسبة التوطين يجب أن يكون بدوام كامل لدى المنشأة ومسجل بالعقد نفسه.

يذكر أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أصدر قرارًا بتوطين 35% من المهن الاستشارية والأعمال بدءَا من 1444/9/15 هـ الموافق 2023/4/6 م، في المرحلة الأولى، وسترتفع النسبة في المرحلة الثانية لتصل إلى 40% اعتبارًا من 1445/09/15 هـ الموافق 2024/3/24م.

ويستهدف القرار جميع المهن في القطاع؛ ومن أبرزها: (أخصائي استشارات مالية، أخصائي استشارات أعمال، أخصائي استشارات أمن سيبراني، مدير إدارة مشاريع، مهندس إدارة مشاريع، أخصائي إدارة مشاريع)؛ حيث من المتوقع أن يوفر القرار فرصًا وظيفية للمواطنين والمواطنات.