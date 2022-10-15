قال رئيس الجمعية العلمية لداء السكري البروفسور عبدالرحمن الشيخ أن المملكة من الـ 10 دول الأكثر إصابة بمرض السكر.

ونوه “الشيخ” عبر مداخلة على قناة “الإخبارية” أن الرياضة والغذاء الصحي تقلل من الإصابة بمرض السكري.

ولفت إلى أن علاج مرض السكر يكلف 11% من ميزانية وزارة الصحة عالمياً.

فيديو | رئيس الجمعية العلمية لداء السكري البروفسور عبدالرحمن الشيخ : المملكة من الـ 10 دول الأكثر إصابة بمرض السكر.. والرياضة والغذاء الصحي تقلل من الإصابة بمرض السكري#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/PWKF6S5bFE — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 15, 2022