أكد زياد الشعلان المحامي والمدرب القانوني على أحقية رجل الأمن في القبض على أي شاب وفتاة يتواجدان معا دون رابط بينهما.

وقال الشعلان خلال برنامج “سيدتي” :”إذا تواجدت مرأة ورجل في سيارة من حق رجل الأمن أن يطلب أوراقهم ويعتبر هذا اصطحاب محرم”.

وأضاف: “من حق رجل الأمن إحالتهم للشرطة ويتم استجوابهم وسماع أقوالهم من قبل النيابة العامة ويُطلق سراحهم بالكفالة لحين المحاكمة لأنها جريمة غير موجبة للتوقيف”.

وتابع: “رجل الأمن يوقف السيارة فقط ويطلب هوية من بها في حالة الاشتباه، والاشتباه هو شيء ظني من رجل الأمن يطلب فيه الإثباتات الشخصية”.