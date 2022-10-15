أكد زياد الشعلان المحامي والمدرب القانوني على أحقية رجل الأمن في القبض على أي شاب وفتاة يتواجدان معا دون رابط بينهما.
وقال الشعلان خلال برنامج “سيدتي” :”إذا تواجدت مرأة ورجل في سيارة من حق رجل الأمن أن يطلب أوراقهم ويعتبر هذا اصطحاب محرم”.
وأضاف: “من حق رجل الأمن إحالتهم للشرطة ويتم استجوابهم وسماع أقوالهم من قبل النيابة العامة ويُطلق سراحهم بالكفالة لحين المحاكمة لأنها جريمة غير موجبة للتوقيف”.
وتابع: “رجل الأمن يوقف السيارة فقط ويطلب هوية من بها في حالة الاشتباه، والاشتباه هو شيء ظني من رجل الأمن يطلب فيه الإثباتات الشخصية”.
زياد الشعلان – محامي ومدرب قانوني: رجل الأمن يوقف السيارة فقط ويطلب هوية من بها في حالة الاشتباه @z5sh0#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/9q1uThCWxw
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 15, 2022
التعليقات
اترك تعليقاً