سادت حالة واسعة من الجدل بشأن تصميم جسر اليمامة شمال الرياض خاصة بعد وقوع حادث مروري بشع والذي أثار تساؤلات كثيرة حول مستوى السلامة في الجسر.

َويرى مختصون أن زاوية هذا الجسر حادة جدا ما يسهم في تضليل السائقين الأمر الذي ينتج عنه وقوع الحوادث، فيما يرى آخرين أن الحوادث تكون بسبب القيادة المتهورة.

وانتقد الكثير من سائقي المركبات تصميم الجسر واصفينه بأنه يفتقد الأمان مطالبين بإعادة تأهيله والنظر فيه مرة أخرى لضمان حماية حياة مرتادي هذا الجسر والحفاظ على سلامتهم.