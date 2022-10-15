كشف رئيس لجنة العلاج والتأهيل في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الدكتور فيصل البيشي، عن أبرز العوامل المساعدة لدفع المراهقين إلى تعاطي المخدرات.

وقال البيشي خلال قناة “العربية” إن: “توافر المادة بيد المراهقين دون رقابة يعرضهم لإنفاقها في المخدرات”، مؤكدا على أهمية قرب الوالدين من الأبناء وترابطهم وعدم وجود حواجز أو تكلف بين الأبناء ووالديهم ومعرفة أسرارهم.

وأضاف: “الآباء والأمهات هم الأساس في عدم الدخول لعالم تعاطي المخدرات”، مستكملا: “لو كانت الأسرة مفككة ومتباعدة فهذ من أهم أسباب الوقوع في الإدمان”.

وتابع: “أغلب الاسباب الرئيسية هو حب التجربة والاستكشاف عند المراهقين، وأحيانا البعض يلجأ لها كعلاج نفسي اعتقادا منهم أنها تعالجهم”.

يذكر أنه وفقا للمرجع العلمي للوقاية من المخدرات فإن 33 % من حالات التعاطي بين الأبناء بسبب مشاكل بين الوالدين 42 % كانوا يعيشون في أوساط اسرية لا تراقب سلوك الأبناء، و51% بسبب عدم متابعة الاسرة لأبناءها وأين ينفقون الأموال.