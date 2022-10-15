قالت مستشارة الموارد البشرية شذى النفيسة أنه من غير المقبول أن يمارس صاحب العمل أي أذى نفسي أو تنمر على الموظف الجديد أو الشاب في سن العشرين بداعي أنه يتعلم.

وأضافت عبر برنامج “سيدتي” أن أصحاب العمل الذين يمارسون مثل هذه السلوكيات هم السبب الأول والأخير في شتات هؤلاء الشباب.