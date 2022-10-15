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شاهد .. شكل الأحياء العشوائية بجدة بعد الانتهاء من أعمال الإزالة

منذ 1 دقيقة
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شاهد .. شكل الأحياء العشوائية بجدة بعد الانتهاء من أعمال الإزالة
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وثقت مجموعة من الصور شكل الأحياء الخاضعة للتطوير في ⁧جدة⁩ بعد الانتهاء من أعمال الإزالة.

وشرعت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة اليوم في أعمال الإزالة بـ “أم السلم وكيلو14” التي تمثل آخر الأحياء المستهدفة بالإزالة، بعد انتهاء مرحلة الإشعارات وإخلاء المنازل من السكان.

وتواصل اللجنة أعمالها حسب الخطة التنفيذية والجدول الزمني المعلن، مؤكدة استمرار تقديم خدماتها لسكان هذه الأحياء من خلال مقر اللجنة أو عبر الموقع الإلكتروني لأمانة محافظة جدة، ومن أبرزها: خدمات نقل العفش، والسلال الغذائية، وخدمات التسكين الدائم، والتسكين المؤقت لحين تسلّم التعويض أو السكن الدائم، وخدمة التقديم على التعويض.

وبيّنت أن الأحياء العشوائية التي تم الانتهاء منها والجاري إزالتها تبلغ 32 حيا وفقا للخطة المعلنة، مؤكدة استمرار الأعمال الميدانية حتى استكمال الإزالة ورفع الأنقاض من جميع الأحياء.

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