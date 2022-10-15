رُصد اشتعال نيران بسجن إيفين في العاصمة الإيرانية طهران وسماع إطلاق نار وصفارات إنذار إلى جانب ترديد شعارات: “يومك قرب يا خامنئي”.

فيما أكد شهود عيان فرار عناصر الأمن المسئولة عن السجن فور اشتعال النيران.

وأفادوا بأن الحشود تتجه الآن نحو سجن إيفين في طهران بعد ورود أنباء عن الانفجار، الأمر الذي يؤكد أن نظام الملالي يفقد السيطرة على زمام الأمور

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والجدير بالذكر أن سجن ‏إيفين هو المكان الذي يحتجز فيه نظام الملالي العديد من السجناء السياسيين.

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وفي سياق متصل كشف قائد الحرس الثوري في طهران، حسن حسن زاده، عن إصابة 850 من عناصر الباسيج، ومقتل 3 منهم خلال الاحتجاجات الجارية في إيران.

وأشار إلى أن حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني “لم يأمر باستخدام الأسلحة”.