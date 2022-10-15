كشفت مصادر أن فريق الهلال اضطر لخوض مباراته أمام الطائي بأطقم التدريبات بعد أن فقد قمصانه الرسمية قبل المباراة، وأنباء عن سرقتها من حافلة النادي ظهرا.

وتقدم فريق الطائي باحتجاج رسمي على الهلال مدونا في احتجاجه 3 نقاط هي : ظهور لاعبين اثنين من الهلال برقم واحد وهو الرقم 9، وقميص غير معتمد لا يحمل شعار الرابطة ويتشابه مع قميص الحارس، وتأخر انطلاقة المباراة، بحسب “الرياضية” وعكاظ”.

وانتهت مباراة الهلال والطائي اليوم السبت ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن للمحترفين بنتيجة 3-2 للهلال.

وسجل الهدف الأول للهلال أوديون إيغالو، فيما سجل ميشايل ديلغادو الهدف الثاني، بينما سجل مبينزا هدف الطائي الأول، وفي الدقيقة 64 سجل الجزائري أمير سعيود الهدف الثاني في شباك الهلال.

وقاد علي البليهي الهلال للفوز بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 90، وبذلك يستعد الزعيم لمواجهة الباطن الخميس 15 ديسمبر، فيما يواجه الطائي نظيره بها في اليوم ذاته.