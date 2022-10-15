قدم المستشار والمختص في شؤون الطاقة عبدالعزيز المقبل قراءة لتعامل واشنطن مع ملف البترول مستقبلا بعد قرار “أوبك+” تخفيض الإنتاج.

وقال “المقبل” خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “ياهلا” خلال الأشهر الماضية رأينا حديث واسع من الغرب عن ضرورة الاستغناء عن النفط والوقود الأحفوري ، وإلزامية الانتقال إلى موارد طاقة متجددة.

وتابع : ” كل هذا أمر جيد للمنتجين وللاقتصاد العالمي ولكن السؤال الأهم هو هل هذا السياق كان جاهزاً عند أول اختبار؟ الواقع الذي نراه حالياً والذي تقيسه كل الأدوات الاقتصادية والأسواق هو أن العالم لم يتحول إلى الطاقة البديلة بل بالعكس رجع إلى التحول إلى الفحم الحجري واستخدام الطاقة البدائية”.

وأضاف :” ما نراه الآن في أوروبا لجوء الكثير من المستهلكين إلى استخدام الأخشاب للتدفئة وهي موارد ذات انبعاثات عالية جداً”.