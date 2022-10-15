ردت الفنانة المصرية كارمن سليمان على أنباء خضوعها لجراحة تجميل في الأنف، وطالبت كل من يصدق هذه الشائعة بمراجعة صورها منذ العام 2012.

وقالت سليمان خلال لقائها مع برنامج تفاعلكم: “لم أجرِ عملية تجميل في أنفي، فبالعودة لـ 2012، ستجدون أنفي كما هو، لم يحدث له أي تغيير، لم أجر أي عملية، لكن مع السنين الملامح تتغير”.

وعن خلعها للحجاب أجابت: “كنت محجبة قبل الشهرة وخلعته قبل المشاركة في (آراب أيدول) بعامين”.

يذكر أن المطربة كارمن سليمان طرحت مؤخراً أحدث أغانيها باللهجة الخليجية على موقع يوتيوب والتي تحمل اسم “خيرة”.