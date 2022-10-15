تحدث ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام السابق في دبي عن موقف الإمارات من المملكة بعد هجوم الرئيس الأمريكي جو بايدن على قرار “أوبك +” بخفض الإنتاج النفطي.

وقال ضاحي: “أحدهم خاطبني عبر تويتر مدعيا أن الإمارات قالت لكيري أن المملكة (السعودية) ضغطت عليها لتقف معها في منظمة “أوبك +” في تخفيض الإنتاج، الظاهر أنه أحد الذين لا تعجبهم الإمارات..قلت في نفسي أن مثل هذا الجاهل لا يدرك أن الإمارات اذا خيرت أن تقف مع السعودية أو أمريكا..فستختار الوقوف مع السعودية دون شك”.

وأضاف خلفان: “الإمارات لا تخفي موقفها مع المملكة، موقفها معلن والجميع يعرفه، الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي، لكن بعض السلوح لا يفهمون ذلك”.