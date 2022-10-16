طالب المتظاهرون الإيرانيون، “بالعدالة” لامرأة تعرضت للاعتداء من قبل شرطة مكافحة الشغب، حيث أمسك أحد الضباط بقاعها بالقوة ثم دفعها على الأرض.

وأظهر الفيديو، الذي تم التقاطه على كاميرا أمنية في ساحة الأرجنتين في طهران يوم الأربعاء، الشرطة تحيط بالمرأة. عندما يبدأون في نقلها بعيدا، يمسك أحد الضباط بقاع المرأة قبل أن تسقط على ركبتيها.

ويمكن سماع امرأة أخرى تقول إن الضباط كانوا يسحبون شعر الضحية أثناء ركوعها على الأرض.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن مكتب العلاقات العامة لشرطة طهران قال إنه سيتم التحقيق في الحادث، لكن الشرطة لم تقدم أي بيان حول ما كان يمكن أن يحدث، بدلا من ذلك، اتهمت الشرطة “الأعداء” “باستخدام الحرب النفسية” للتسبب في “القلق العام والتحريض على العنف”.