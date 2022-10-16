قال المستشار والمختص في شؤون الطاقة عبدالعزيز المقبل أن منظمة أوبك بلس بقيادة سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان إدارة استثنائية وحققت أفضل أداء إداري.

وأضاف خلال مداخلة مع برنامج “ياهلا” أن ما قدمته إدارة أوبك بلس تحت إدارة الأمير عبدالعزيز كانت استثنائية لهذا السوق الحساس كما لم يشهد النفط أي من التضخمات السعرية التي واجهتها السلع الأساسية الأخرى.

وتابع أن كل المؤشرات تقول إن هناك حالة الركود العالمي، وقرارات أوبك+ تحاول إحداث توازن بين العرض والطلب العالمي.

عبدالعزيز المقبل (مستشار ومختص في شؤون الطاقة): أوبك+ بقيادة سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان إدارة استثنائية وحققت أفضل أداء إداري @AzizSapphire@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/ND79m1MTOm — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 15, 2022