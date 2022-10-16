قال استشاري أمراض الروماتيزم و رئيس الدراسات العليا بمدينة الملك فهد الطبية ، الدكتور إبراهيم الحمود، إن مرض الذئبة الحمراء مرض مناعي ذاتي مزمن متعدد الأعراض و الأوجه يؤدي إلى التهاب في أنسجة الجسم المختلفة ويمكن أن يؤثر في أي جزء من الجسم وهنا تكمن خطورته.

وأشار إبراهيم الحمود، إلى وجود مبشرات لعلاج مرض الذئبة الحمراء ألا وهو التطور الهائل في الأدوية البايولوجية التي اعتمدت مؤخراً من الهيئات الصحية العالمية وأيضًا السعودية والتي وفرتها المملكة في مستشفيات وزارة الصحة وهذا أمل مبشّر لاسيما أن نسبة الوفيات سابقاً بهذا المرض 50 % والآن مع التطور الصحي و الدوائي الذي يشهد على القطاع الصحي في المملكة أصبحت النسبة أقل من ١٠٪؜ .

وأوضح أن الذئبة الحمراء تؤثر في جميع الأعمار، إلا أنها غالبًا ما يتم تشخيصها بين عمر 15 – 45 سنة وخصوصاً في النساء أكثر من الرجال.

وتابع:” التشخيص المبكر و المتابعة المستمرة مع الطبيب هي الحل الأمثل لتقليل المضاعفات”، مشددا على ضرورة تجنّب المحفزات مثل أشعة الشمس، والتوتر، والتدخين، وقلة النوم.

وجاء ذلك خلال الجلسات العلمية لمؤتمر القصيم الثاني لمستجدات أمراض الروماتيزم المقام بمشاركة عدد من المتحدثين، ما بين أساتذة جامعات واستشاريين من مختلف مناطق السعودية ودول الخليج.