بالفيديو.. خبير يكشف عن سببين وراء حفيظة واشنطن من قرار أوبك بلس

أوضح الدكتور عبدالعزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث أن قرار “أوبك+” تخفيض إنتاج النفط أثار حفيظة واشنطن لسببين.

وقال خلال مداخلة مع برنامج “ياهلا” أن السببين هما كسر عزلة روسيا وربما يوفر دخل واستمرارية لروسيا اقتصادياً تجعلها تستمر في حربها.

وأضاف : “يجب على الجميع أن يفرق بين موقف المملكة من الأزمة الأوكرانية الروسية وبين قضية “أوبك+” .

وأشار إلى أن المملكة تتعامل مع أمريكا من منطلق الشراكة الاستراتيجية وليس التحالف .