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الاحد16 اكتوبر

بالفيديو.. خبير يكشف عن سببين وراء حفيظة واشنطن من قرار أوبك بلس

منذ 1 دقيقة
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أوضح الدكتور عبدالعزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث أن قرار “أوبك+” تخفيض إنتاج النفط أثار حفيظة واشنطن لسببين.

وقال خلال مداخلة مع برنامج “ياهلا” أن السببين هما كسر عزلة روسيا وربما يوفر دخل واستمرارية لروسيا اقتصادياً تجعلها تستمر في حربها.

وأضاف : “يجب على الجميع أن يفرق بين موقف المملكة من الأزمة الأوكرانية الروسية وبين قضية “أوبك+” .

وأشار إلى أن المملكة تتعامل مع أمريكا من منطلق الشراكة الاستراتيجية وليس التحالف .

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