بالفيديو.. خبير يكشف عن سببين وراء حفيظة واشنطن من قرار أوبك بلس

أوضح الدكتور عبدالعزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث أن قرار “أوبك+” تخفيض إنتاج النفط أثار حفيظة واشنطن لسببين.
وقال خلال مداخلة مع برنامج “ياهلا” أن السببين هما كسر عزلة روسيا وربما يوفر دخل واستمرارية لروسيا اقتصادياً تجعلها تستمر في حربها.
وأضاف : “يجب على الجميع أن يفرق بين موقف المملكة من الأزمة الأوكرانية الروسية وبين قضية “أوبك+” .
وأشار إلى أن المملكة تتعامل مع أمريكا من منطلق الشراكة الاستراتيجية وليس التحالف .
د.عبدالعزيز بن صقر (رئيس مركز الخليج للأبحاث): قرار "أوبك+" تخفيض إنتاج النفط أثار حفيظة واشنطن لهذه الأسباب…، ويجب على الجميع أن يفرق بين موقف المملكة من الأزمة الأوكرانية الروسية وبين قضية "أوبك+"@Gulf_Research@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/FCtCs2K8BC
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 15, 2022
د.عبدالعزيز بن صقر (رئيس مركز الخليج للأبحاث): نحن نتعامل مع أمريكا من منطلق الشراكة الاستراتيجية وليس التحالف @Gulf_Research@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Pl4x21l1F9
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 15, 2022
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