الاعداد السابقة للصحيفة
الاحد16 اكتوبر

 الجمهوريون يدعون بيلوسي للتحقيق في طلب إدارة بايدن من السعوديين بتأجيل خفض النفط

منذ 50 ثانية
0
تابعوا صدي على

طلب النائب توم تيفاني، من رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي بدء جلسات استماع لطلب إدارة بايدن بأن تؤجل السعودية خفض إنتاج النفط إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي.

وأعلنت الحكومة السعودية عن خفض النفط المخطط له في الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز في الأسابيع التي سبقت الانتخابات النصفية الأمريكية في نوفمبر، وقالت إن الولايات المتحدة طلبت تأجيل التخفيض لمدة شهر، وفق “فوكس نيوز”.

وجاء في بيان صدر يوم الخميس عن السعوديين، الذين يقودون تكتل أوبك+ النفطي: “أوضحت حكومة المملكة من خلال مشاوراتها المستمرة مع الإدارة الأمريكية أن جميع التحليلات الاقتصادية تشير إلى أن تأجيل قرار أوبك+ لمدة شهر، وفقا لما اقترح، كان سيكون له عواقب اقتصادية سلبية”.

وأدى البيان على الفور إلى مخاوف من المشرعين الجمهوريين من أن إدارة بايدن تفكر في العواقب الانتخابية لمثل هذه الخطوة.

التعليقات

اترك تعليقاً

أخر الأخبار

 الجمهوريون يدعون بيلوسي للتحقيق في طلب إدارة بايدن من السعوديين بتأجيل خفض النفط

 الجمهوريون يدعون بيلوسي للتحقيق في طلب إدارة بايدن من السعوديين بتأجيل خفض النفط

منذ 50 ثانية
0
0
بالفيديو.. خبير يكشف عن سببين وراء حفيظة واشنطن من قرار أوبك بلس

بالفيديو.. خبير يكشف عن سببين وراء حفيظة واشنطن من قرار أوبك بلس

منذ 4 دقيقة
0
1000
مختص: أوبك+ بقيادة الأمير عبدالعزيز بن سلمان إدارة استثنائية وأفضل أداء (فيديو)

مختص: أوبك+ بقيادة الأمير عبدالعزيز بن سلمان إدارة استثنائية وأفضل أداء (فيديو)

منذ 15 دقيقة
0
1007
محمد الوابلي: سيضم مشروع حدائق الملك عبدالله العالمية المتحف النباتي للحقب التاريخية(فيديو)

محمد الوابلي: سيضم مشروع حدائق الملك عبدالله العالمية المتحف النباتي للحقب التاريخية(فيديو)

منذ 21 دقيقة
0
1007
استشاري يحذر من تغيير لون عدسة العين ويؤكد: غير آمنة نهائياً (فيديو)

استشاري يحذر من تغيير لون عدسة العين ويؤكد: غير آمنة نهائياً (فيديو)

منذ 28 دقيقة
0
1007