 الجمهوريون يدعون بيلوسي للتحقيق في طلب إدارة بايدن من السعوديين بتأجيل خفض النفط

طلب النائب توم تيفاني، من رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي بدء جلسات استماع لطلب إدارة بايدن بأن تؤجل السعودية خفض إنتاج النفط إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي.

وأعلنت الحكومة السعودية عن خفض النفط المخطط له في الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز في الأسابيع التي سبقت الانتخابات النصفية الأمريكية في نوفمبر، وقالت إن الولايات المتحدة طلبت تأجيل التخفيض لمدة شهر، وفق “فوكس نيوز”.

وجاء في بيان صدر يوم الخميس عن السعوديين، الذين يقودون تكتل أوبك+ النفطي: “أوضحت حكومة المملكة من خلال مشاوراتها المستمرة مع الإدارة الأمريكية أن جميع التحليلات الاقتصادية تشير إلى أن تأجيل قرار أوبك+ لمدة شهر، وفقا لما اقترح، كان سيكون له عواقب اقتصادية سلبية”.

وأدى البيان على الفور إلى مخاوف من المشرعين الجمهوريين من أن إدارة بايدن تفكر في العواقب الانتخابية لمثل هذه الخطوة.