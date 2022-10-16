أعلنت شرطة مدينة مانشستر الإنجليزية، عن القبض على ميسون غرينوود، مهاجم مانشستر يونايتد لكرة القدم بعد تتبع مزاعم قيامه بانتهاك شروط الإفراج عنه بكفالة.

وجرى الإفراج عنه بكفالة، وهو الأمر الذي تم اتهام غرينوود بخرقه فألقي القبض عليه بشكل فوري، في استجابة من شرطة مدينة مانشستر لبعض الشكاوى الخاصة بهذا الأمر.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم شرطة مانشستر: “كنا على علم بوجود بعض المزاعم بشأن رجل يبلغ من العمر 21 سنة ينتهك شروط الكفالة الخاصة به”، مشيرا: “قمنا باعتقاله بشكل فوري، اليوم السبت، والتحقيقات جارية معه الآن للوقوف على حقيقة هذه التهمة”.

وكان ميسون غرينوود البالغ من العمر 21 عاما، اعتقل في فبراير الماضي، للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب واعتداء وتوجيه تهديدات بالقتل، ليتم تجميده بشكل كامل في مانشستر يونايتد.