قال رئيس النظام الإيراني إبراهيم رئيسي، إنه يجب إعادة دراسة البنية الثقافية، مشيرا إلى أنه من الضروري مراجعة القوانين وتحديثها.

وفي هذا الصدد؛ أمر علي خامنئي السلطات الثلاث بمتابعة مراجعة القوانين، والتركيز على الإصلاحات في مجال التعليم.

ويأتي ذلك بعد استمرار واتساع رقعه الاحتجاجات الشعبية في مختلف أرجاء إيران، وهو ما يعد تنازل من نظام الملالي للثوار الذين يطلبون بالحرية وسقوط نظام الملالي في المظاهرات التي اندلعت بتاريخ 14 سبتمبر 2022 عقبَ مقتل الشابّة الإيرانيّة مهسا أميني بعد تعرضها للضرب المبرح أثناء احتجازها واعتقالها من قِبل شرطة الأخلاق التابعة للحكومة الإيرانيّة.