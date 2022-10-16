أوضح صندوق التنمية العقارية، أنه يجرى دعم المُستفيد من القرض العقاري لمدة 20 سنة بحد أقصى، لكن في حال رغبته بزيادة المدة يتحمل المُستفيد أرباح المدة الإضافية التي تزيد على 20 سنة إلى 25 سنة كحد أقصى.

وأشار الصندوق، إلى أن خيارات القرض العقاري “التمويل المدعوم” تتضمن منتج الوحدات الجاهزة من السوق، ومنتج الوحدات الجاهزة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومنتج البيع على الخارطة، ومنتج البناء الذاتي.

وتابع أنه جرى تعليق الإعفاءات والخصومات مؤقتاً، نظراً لصدور تنظيم جديد للإعفاءات والخصومات بحيث تكون وفق معايير وضوابط وإجراءات ستصدر لاحقاً.