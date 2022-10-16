توفي شاب مصري، بعد زفافه بخمسة أيام إثر إصابته بكسر فى الجمجمة عقب تعرضه لاعتداء من طليق زوجته بسبب الغيرة بإحدى المحافظات في مصر.

وقالت الزوجة المصرية، إن طليقها هشم رأس زوجها بشاكوش بعد عقد قرانهما بـ 5 أيام، ما أسفر عن إصابته بكسر فى الجمجمة وشلل نصفى أفقده الحركة، أمام شقتهم السكنية.

وأشارت إلى أنها فوجئت باختباء طليقها بجوار باب الشقة، كونه جارها ويسكن فى ذات المنزل، مضيفة:” إبراهيم زوجي قال لي “ادخلى أنتى جوه”، ثم سمعت أصواتا عالية وعندما خرجت شاهدت زوجي ملقى على الأرض وغارق فى الدماء.