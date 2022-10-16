كشف محمد أبوجبل حارس مرمى البنك الأهلي، عن استعداداته للموسم الكروي الجديد، وطموحاته في الفترة المقبلة.

وقال محمد أبوجبل إنه الأفضل في حراسة المرمى داخل مصر في السنوات الأخيرة، مبينا أنه يعشق التحديات.

وأوضح محمد أبوجبل أن يتطلع إلى العودة مرة أخرى لحماية عرين المنتخب الوطني في الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه سيبذل أقصى جهد لحراسة عرين الفراعنة.

وتابع أن أن اختياره للبنك الأهلي بسبب المنظمة الناجحة، مشيرا:”هناك سوء تفاهم حديث معي وإدارة الزمالك المصري وسيكشف عنها في الوقت المناسب”.