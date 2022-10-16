قال المحلل السياسي أحمد الفراج، إن الدولة العميقة تتحكم بكل ساسة أمريكا، مشيرا:” الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء، فمن أبرز أركانها أسرة آل بوش بزعامة بوش الأب، وديك تشيني، وهم جمهوريون محافظون حتى النخاع”.

وأوضح أحمد الفراج، أن الدولة العميقة انقلبت على ترمب فقط وليس على الجمهوريين، لأن ترمب جاء من خارج دائرة واشنطن، لافتا:” أعتقد بسبب شعبيته الجارفة أنه يستطيع هزيمتها!، فلقّنته درسا قاسيا، عندما زوّرت الانتخابات وطردته”.

وتابع:”جميع الجمهوريين والديمقراطيين أدوات تتحكم بهم الدولة العميقة، ويلعبون أدوار مرسومة”، موضحة:”

جمهور ترمب الضخم يكره معظم الجمهوريين في الكونجرس أشد من كرهه للديمقراطيين، لأن الانتخابات الماضية بيّنت أن الجمهوريين، بما في ذلك الذين يعملون مع ترمب مثل نائبه بنس- كانوا يعملون ضده (جواسيس للدولة العميقة)، ولم يكتشف ترمب ذلك إلا بعد مسرحية الكونجرس، ففهم ما يحدث ورحل بهدوء”.