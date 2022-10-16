كشفت مدينة الملك سعود الطبية، عن بعض المعادن والفيتامينات المهمة لصحة الثدي.

وأشارت مدينة الملك سعود الطبية، إلى أن فيتامين A يلعب دوراً مهماً في منع الترهل والمحافظة على صحة الجلد، فيما يعزز فيتامين C من صحة الجلد وإنتاج الكولاجين.

وأوضحت أن فيتامين D يُعتبر محفزاً قوياً للمناعة وبالتالي يقلل من حدوث الأورام، كما يعتبر الزنك مضاداً جيداً للأكسدة ويساهم في مكافحة حدوث الأورام، فيما يقلل الأوميجا 3 من الالتهاب وتأثير مركبات الإستروجين على الثدي.

وتابعت أن فيتامين E يحقق توازناً بين تأثير هرمون الإستروجين والبروجستيرون على الثدي، ويقلل من حدوث الألياف والأكياس.