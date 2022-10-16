كشف الفنان أحمد سلامة، عن موقفه تجاه الملابس الجريئة لابنته سارة سلامة في المسلسلات وجلسات التصوير.

وقال أحمد سلامة إنه منعها من اعتماد الجرأة في اختيار ملابسها حتى إذا تطلبت أدوارها بأي عمل فني تشارك فيه، ولكن لم يصل الأمر إلى وفوع خلافات بينهما مثلما تداول البعض.

وحول بعض الملابس التي اعتمدتها سارة سلامة بمسلسل “ابن حلال”، أشار سلامة: “هي وعدتني أنها مش هتعمل كده، لما طلعت في مسلسل “ابن حلال” لابسه شورت ووقتها أنا اتهاجمت بسببها، لكن في ستايلست طلبت منها تلبس دا وهي بتسمع الكلام مكنتش فاهمة كان عندها 18 سنة ومعندهاش خبرة”.

وأوضح: “فكرة السيطرة على الجيل الحالي جيل السوشيال ميديا والعالم المفتوح صعبة وقاتلة، السوشيال ميديا بتربي معانا مش إحنا اللي بنربي بنفسنا، خلت أفكار الشباب منفتحة وشايفين أن كل حاجة عادي”.

وتابع:” أنا بحاول أسيطر وعمري ما مديت أيدي على بنتي وبديها الحرية بس أنا متربي في السيدة زينب وبطريقة مختلفة طبيعي أقول بلاش كدة “.