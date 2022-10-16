توقع الباحث في المناخ والطقس عبد العزيز الحصيني، موعد أول أيام الوسم وعدد أيامه.

وقال عبدالعزيز الحصيني، إن أول أيام الوسم وما قبله، بواكير الوسم تنتظره العرب على أحر من الجمر،أيامه 52 يومًا، مع اعتبار النجم الأول من المربعانية منه جميل في اسمه وسحابه ومطره وجوه ونباته،يوازي شهرته سهيل”اليماني.

وتابع أن “الوسم”من أهم مواسم الأمطار عند سكان الجزيرة العربية، مشيرا إلى أن الوسم هو النوء الذي يحل بعد سهيل ويأتي بعده المربعانية، ليس نجمًا إنما هو صفة اتصفت بها مجموعة الأيام التي تهطل فيها الأمطار ونجومه أربعة العواء والسماك والغفر الزبانا.