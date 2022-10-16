كشفت الهيئة العامة للطيران المدني، عن أداء مطارات المملكة الدولية والمحلية لشهر سبتمبر 2022م، حيث جاءت مطارات: الملك خالد الدولي، والملك فهد الدولي، وأبها الدولي، والجوف، والقريات بالمراكز المتقدمة في التقرير.

وأفادت الهيئة، بأن تقييم أداء القطاع ينقسم إلى 5 فئات تبدأ بفئة المطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على 15 مليون مسافر سنوياً، وجاء مطار الملك خالد الدولي بالرياض في مقدمة هذه الفئة، ويليه مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

بينما يأتي في الفئة الثانية للمطارات الدولية، 5 إلى 15 مليون مسافر سنوياً، فقد حصل مطار الملك فهد الدولي على المركز الأول بنسبة التزام 91 %، وفي الفئة الثالثة للمطارات الدولية حصل مطار أبها الدولي على المركز الأول وحقق نسبة 100%.

ويُشار إلى أن الفئة الرابعة، احتل بها مطار الجوف المركز الأول بنسبة التزام 100 %، أما الفئة الخامسة للمطارات الداخلية فحصل مطار القريات فيها على المركز الأول محققاً نسبة 100 %.