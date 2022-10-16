تحدث المختص في القانون الرياضي يعقوب المطير، عن التجاوزات الفنية التي حدثت في مباراة الطائي والهلال، قائلاً:” أنه إذا كان احتجاج الطائي بسبب؛ ألوان قمصان فريق الهلال فهي مسؤولية المراقب الفني، وطاقم التحكيم للمباراة وبالتالي لا يعتبر هناك خطأ فني يتطلب إعادة المباراة.”

وأضاف المطير خلال مداخلة على برنامج ” المنتصف”:” أنه إذا كان اللاعب كاريو في بداية المباراة بالرقم 9 واللاعب إيجالو بنفس الرقم فتعتبر هذه مخالفة .”

وأوضح أنه عند الرجوع تم التأكد أن اللاعب كاريو بدأ المباراة برقم 19 بينما اللاعب إيجالو بدأ برقم مختلف تمامًا .

والجدير بالذكر أن نادي الطائي قد أصدر بيانًا رسميا في وقت سابق للتعليق على الأمر قال فيه: “تأسف إدارة نادي الطائي للتجاوزات الفنية والإدارية التي حدثت في مباراتنا الدورية مع شقيقنا نادي الهلال، وهي بلا شك أمور قد تكون مربكة للتنافس العادل بين الفرق”.