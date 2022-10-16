أعلن مركز أرامكو لريادة الأعمال (واعد)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بعدة مجالات للسعوديين فقط، وفقاً للمسميات والشروط التالية:

الوظائف الشاغرة:

1- مساعد الاستثمار.

(Investment Associate)

– درجة البكالوريوس في المالية، المحاسبة أو ما يعادلها.

– ما لا يقل عن 3-4 سنوات من الخبرة في المعاملات في مجال رأس المال الاستثماري أو الأسهم الخاصة أو الخدمات المصرفية الاستثمارية.

– يفضل ماجستير إدارة الأعمال.

– مهارات مالية وتحليلية قوية وإتقان النمذجة وجداول البيانات.

– مسئول تقديم الدعم داخل فريق الاستثمار ، والمساعدة في جميع جوانب دائرة الاستثمار وإدارة المحافظ.

2- مدير الاستثمار

(Investment Manager)

– درجة البكالوريوس في المالية، المحاسبة أو ما يعادلها.

– ما لا يقل عن 8 سنوات من الخبرة في المعاملات في مجال رأس المال الاستثماري أو الأسهم الخاصة أو الخدمات المصرفية الاستثمارية.

– سجل حافل بالنجاح في تطوير علاقات طويلة الأمد مع العملاء وتقديم حلول لتحديات الأعمال.

– يفضل ماجستير إدارة الأعمال.

– خبرة على المستوى التنفيذي لتقديم المشورة لإدارة المحافظ.

– مسئول عن قيادة الصفقات الاستثمارية الكبرى بالاضافة لجميع جوانب دائرة الاستثمار وإدارة المحافظ وتمثيل الشركة في مختلف المناسبات الهامة.

3- أخصائي المشتريات

(Procurement Specialist)

– درجة البكالوريوس في تخصصات إدارة الأعمال / الإدارة أو الهندسة الصناعية أو أي تخصص ذي صلة.

– خبرة 5 سنوات في مجالات ذات صلة.

– مسؤول عن جميع أنشطة التخطيط والتنفيذ والمشتريات ، بما في ذلك صياغة العقود وتنفيذها وإدارتها ، عن طريق تحليل التكاليف ، والتفاوض على تفاصيل العقود ، وتقديم الاستراتيجيات والحلول للمساعدة.

4- أخصائي العلاقات العامة

(Public Relations Specialist)

– درجة البكالوريوس في تخصصات الإدارة أو التسويق أو الدراسات الإعلامية أو الاتصالات أو التصميم الجرافيكي أو أي مجال ذي صلة.

– خبرة 5 سنوات في مجالات ذات صلة.

– مسئول عن تنظيم أنشطة العلاقات العامة والإشراف عليها وضمان التواصل الفعال مع أصحاب المصلحة ووسائل الإعلام والجمهور من خلال أداء العلاقات والأنشطة التسويقية.

5- أخصائي استشارات المخاطر والامتثال

(Risk & Compliance Advisor/ Specialist)

– درجة البكالوريوس في تخصصات القانون أو أي تخصص ذي صلة.

– خبرة 3 سنوات كحد أدنى.

– مسؤول عن جميع الأمور المتعلقة بالمخاطر والامتثال للشركة.

6- محاسب أول

(Senior Accountant)

– درجة البكالوريوس في تخصصات المالية، المحاسبة أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن (5) سنوات في مجالات ذات صلة.

– مسئول عن إعداد الحسابات / وتحليل الأعمال والعمليات المحاسبية لدعم الأنشطة المالية

وأوضحت أنه يمكن الاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف أرامكو واعد، عبر موقعها الرسمي.