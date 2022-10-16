أعلن مركز أرامكو لريادة الأعمال (واعد)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بعدة مجالات للسعوديين فقط، وفقاً للمسميات والشروط التالية:
الوظائف الشاغرة:
1- مساعد الاستثمار.
(Investment Associate)
– درجة البكالوريوس في المالية، المحاسبة أو ما يعادلها.
– ما لا يقل عن 3-4 سنوات من الخبرة في المعاملات في مجال رأس المال الاستثماري أو الأسهم الخاصة أو الخدمات المصرفية الاستثمارية.
– يفضل ماجستير إدارة الأعمال.
– مهارات مالية وتحليلية قوية وإتقان النمذجة وجداول البيانات.
– مسئول تقديم الدعم داخل فريق الاستثمار ، والمساعدة في جميع جوانب دائرة الاستثمار وإدارة المحافظ.
2- مدير الاستثمار
(Investment Manager)
– درجة البكالوريوس في المالية، المحاسبة أو ما يعادلها.
– ما لا يقل عن 8 سنوات من الخبرة في المعاملات في مجال رأس المال الاستثماري أو الأسهم الخاصة أو الخدمات المصرفية الاستثمارية.
– سجل حافل بالنجاح في تطوير علاقات طويلة الأمد مع العملاء وتقديم حلول لتحديات الأعمال.
– يفضل ماجستير إدارة الأعمال.
– خبرة على المستوى التنفيذي لتقديم المشورة لإدارة المحافظ.
– مسئول عن قيادة الصفقات الاستثمارية الكبرى بالاضافة لجميع جوانب دائرة الاستثمار وإدارة المحافظ وتمثيل الشركة في مختلف المناسبات الهامة.
3- أخصائي المشتريات
(Procurement Specialist)
– درجة البكالوريوس في تخصصات إدارة الأعمال / الإدارة أو الهندسة الصناعية أو أي تخصص ذي صلة.
– خبرة 5 سنوات في مجالات ذات صلة.
– مسؤول عن جميع أنشطة التخطيط والتنفيذ والمشتريات ، بما في ذلك صياغة العقود وتنفيذها وإدارتها ، عن طريق تحليل التكاليف ، والتفاوض على تفاصيل العقود ، وتقديم الاستراتيجيات والحلول للمساعدة.
4- أخصائي العلاقات العامة
(Public Relations Specialist)
– درجة البكالوريوس في تخصصات الإدارة أو التسويق أو الدراسات الإعلامية أو الاتصالات أو التصميم الجرافيكي أو أي مجال ذي صلة.
– خبرة 5 سنوات في مجالات ذات صلة.
– مسئول عن تنظيم أنشطة العلاقات العامة والإشراف عليها وضمان التواصل الفعال مع أصحاب المصلحة ووسائل الإعلام والجمهور من خلال أداء العلاقات والأنشطة التسويقية.
5- أخصائي استشارات المخاطر والامتثال
(Risk & Compliance Advisor/ Specialist)
– درجة البكالوريوس في تخصصات القانون أو أي تخصص ذي صلة.
– خبرة 3 سنوات كحد أدنى.
– مسؤول عن جميع الأمور المتعلقة بالمخاطر والامتثال للشركة.
6- محاسب أول
(Senior Accountant)
– درجة البكالوريوس في تخصصات المالية، المحاسبة أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن (5) سنوات في مجالات ذات صلة.
– مسئول عن إعداد الحسابات / وتحليل الأعمال والعمليات المحاسبية لدعم الأنشطة المالية
وأوضحت أنه يمكن الاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف أرامكو واعد، عبر موقعها الرسمي.
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