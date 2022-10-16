أكد الناقد الرياضي عبد الكريم الجاسر، أن إدارة الهلال لديها فرصة ذهبية لإقالة دياز في فترة التوقف والهلال خالٍ من القيادة الفنية.

وقال عبدالكريم الجاسر، خلال برنامج “المنتصف” عبر قناة “الإخبارية”، أن الهلال سبق وأن أقال مدربين وهو متصدر الدوري لأنه يعتمد على العمل الفني داخل الملعب.

وأشار إلى أن إدارة الهلال إذا ما زال لديها الرغبة والشغف وتريد أن تنافس فعليها أن تستغل فترة التوقف في إقالة دياز، مؤكدا أن الفريق ليس لديه عمل فني وطريقة تكتيكية رغم امكانيات اللاعبين.