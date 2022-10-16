أوضحت تقارير صحافية، أنه مع استخدام واتساب لساعات طويلة؛ يرتكب المستخدمون أخطاء كثيرة يكون لها نتائج سيئة للغاية، قد تؤدي في بعض الأحيان إلى الاختراق.

وهناك عدد من الأخطاء التي تعتبر الأكثر خطورة ومنها الضغط على لرسائل غير معروفة؛ حيث يمكن أن تأتي رسائل الاحتيال والخداع من جهات الاتصال الخاصة بك أو الأرقام العشوائية، كما يجب الحذر من النقر على روابط عشوائية، أو مشاركة تحديثات الحالة الخاصة بك مع قائمة جهات الاتصال.

ومن الأخطاء أيضًا عدم تغيير رقم واتساب الخاص بك عند بيع خطك، وعرض إشعارات الهاتف معاينة للرسائل الجديدة، وحفظ الصور ومقاطع الفيديو التي تتلقاها تلقائيًا.