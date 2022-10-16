يعتبر المطبخ المكان الوحيد الذي تتواجد به معظم النساء كثيرًا، لذلك تشكل الأوساخ المتراكمة به أزمة كبيرة لدى البعض، فعادة تتركز الأوساخ في الحافة أو الأنبوب الموجودة في المطبخ، وإذا كان الحوض متسخًا يمكن أن تصاب الأطباق بالجراثيم .

كما يزيد تناول الطعام في هذه الأواني من خطر الإصابة بالإسهال والتسمم الغذائي، لذلك يجب تنظيف الحوض كل يوم، ولكن للابتعاد عن الأمراض يجب أن تعرف الطريقة الصحيحة لتنظيف الحوض.

وأوضح موقع هيلثي طريقة مدهشة لتنظيف الحوض بشكل أفضل تتمثل فيما يلي :

– يجب بعد تنظيف أواني العشاء ، تنظيف الحوض على الفور بصودا الخبز والماء، ويفضل استخدام فرشاة نايلون ناعمة إذا كانت صودا الخبز جافة ثم أضف قليل من الماء إليها.

ولجعلها خالية من الجراثيم ، اسكب الخل الأبيض على مناديل ورقية وامسح بها الحوض، جففها الآن بورق مناديل آخر.

– ضع القليل من زيت الزيتون على قطعة قماش ناعمة اشطف الحوض والصنبور جيدًا باستخدام هذا.

– املأ زجاجة رذاذ بالماء الساخن ورشها على منطقة المغسل، ومن ثم استمر في المسح بقطعة قماش حتى يلمع الحوض.

– لا تستخدم أبدًا الصوف الصلب لتنظيف الحوض هذا يمكن أن يترك خدوش على الحوض إلى الأبد.