أعلنت شركة نابكو الوطنية، عن فتح التقديم لحملة الثانوية فما فوق لشغل وظائف شاغرة بفروع الشركة في (عدة مدن)، وفقًا للمسميات والشروط التالية:
الوظائف الشاغرة:
1- أخصائي تسويق استراتيجي.
– درجة البكالوريوس في إدارة الاعمال أو التسويق.
– القدرة على تحليل كم كبير من البيانات.
– القدرة على انشاء دراسات سوقية للمنتجات في قطاعات مختلفة.
– القدرة على انشاء دراسات جدوى تحليلية لقطاعات مختلفة.
– الالمام بالغة الانجليزية بشكل ممتاز.
– خبرة في المجال لاتقل عن 3 سنوات.
– يتطلب الوظيفة العمل الميداني.
المدينة: الرياض
2- مندوب مبيعات ميداني.
متطلبات العمل:
– خريج ثانوية عامة.
– لغة انجليزية جيدة في الكتابة و القراءة.
– ساعات العمل 8 ساعات يوميا 6 أيام في الأسبوع.
– امكانية العمل ساعات اضافية.
مكان العمل: جدة.
4- مساعد مشغل ماكينة.
– دبلوم انتاج ,ميكانيكا , تشغيل مصانع.
– خريج حديث أو خبرة تصل الى ثلاث سنوات.
– لغة انجليزية جيدة.
– امكانية العمل ساعات إضافية.
– القدرة على العمل بنظام التناوب.
مكان العمل: جدة.
5- فني تركيب وصيانة.
– دبلوم عالي تقني تخصص كهرباء.
– لغة انجليزية جيدة في المحادثة و كتابة التقارير.
– ساعات العمل 8 ساعات يوميا 6 أيام في الأسبوع.
– إمكانية العمل ساعات إضافية.
مكان العمل: جدة.
6- فني كهرباء صيانة.
– دبلوم عالي تقني تخصص كهرباء.
– لغة انجليزية جيدة في المحادثة و كتابة التقارير.
– ساعات العمل 8 ساعات يوميا 6 أيام في الأسبوع.
– إمكانية العمل ساعات إضافية.
مكان العمل: جدة.
وأوضحت أنه يمكن التقديم على وظائف نابكو الوطنية؛ تُرسل السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: ( [email protected] ).
* مع كتابة (المسمى الوظيفي – المدينة) في حقل العنوان.
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