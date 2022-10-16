أعلنت شركة نابكو الوطنية، عن فتح التقديم لحملة الثانوية فما فوق لشغل وظائف شاغرة بفروع الشركة في (عدة مدن)، وفقًا للمسميات والشروط التالية:

الوظائف الشاغرة:

1- أخصائي تسويق استراتيجي.

– درجة البكالوريوس في إدارة الاعمال أو التسويق.

– القدرة على تحليل كم كبير من البيانات.

– القدرة على انشاء دراسات سوقية للمنتجات في قطاعات مختلفة.

– القدرة على انشاء دراسات جدوى تحليلية لقطاعات مختلفة.

– الالمام بالغة الانجليزية بشكل ممتاز.

– خبرة في المجال لاتقل عن 3 سنوات.

– يتطلب الوظيفة العمل الميداني.

المدينة: الرياض

2- مندوب مبيعات ميداني.

متطلبات العمل:

– خريج ثانوية عامة.

– لغة انجليزية جيدة في الكتابة و القراءة.

– ساعات العمل 8 ساعات يوميا 6 أيام في الأسبوع.

– امكانية العمل ساعات اضافية.

مكان العمل: جدة.

4- مساعد مشغل ماكينة.

– دبلوم انتاج ,ميكانيكا , تشغيل مصانع.

– خريج حديث أو خبرة تصل الى ثلاث سنوات.

– لغة انجليزية جيدة.

– امكانية العمل ساعات إضافية.

– القدرة على العمل بنظام التناوب.

مكان العمل: جدة.

5- فني تركيب وصيانة.

– دبلوم عالي تقني تخصص كهرباء.

– لغة انجليزية جيدة في المحادثة و كتابة التقارير.

– ساعات العمل 8 ساعات يوميا 6 أيام في الأسبوع.

– إمكانية العمل ساعات إضافية.

مكان العمل: جدة.

6- فني كهرباء صيانة.

– دبلوم عالي تقني تخصص كهرباء.

– لغة انجليزية جيدة في المحادثة و كتابة التقارير.

– ساعات العمل 8 ساعات يوميا 6 أيام في الأسبوع.

– إمكانية العمل ساعات إضافية.

مكان العمل: جدة.

وأوضحت أنه يمكن التقديم على وظائف نابكو الوطنية؛ تُرسل السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: ( [email protected] ).

* مع كتابة (المسمى الوظيفي – المدينة) في حقل العنوان.