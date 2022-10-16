كشفت مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، عن توفر وظائف شاغرة (رجال / نساء) تعليمية وصحية وإدارية وفنية في مختلف التخصصات، مشترطة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

وأوضحت المدارس، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: معلم / معلمة لغة إنجليزية لجميع المراحل، معلمة رياضيات، معلمة صفوف أولية، أخصائي تطوير البرمجيات، معلمة تربية بدنية، مشرف الرياضيات.

واشترطت أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، المؤهل بكالوريوس انتظام بمجال التخصص، وخبرة لا تقل عن سنتين (ويستثنى من شرط الخبرة المعدلات الجامعية المرتفعة).

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن، على أن تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد): [email protected]