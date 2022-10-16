تعد الفرامل أهم وسائل الأمن والسلامة في السيارة، لذلك تحتاج لعناية خاصة وصيانة دائمة عند ملاحظة أي مشاكل بها، تنقسم إلى نوعين فرامل القدم، وفرامل اليد أو ما يسمى بفرامل الطوارئ.

وتتمركز وظيفة نظام الفرامل في إيقاف السيارة في الوقت والمكان المناسب، وذلك عندما يضغط السائق على دواسة الفرامل، مما يسبب احتكاك بين تيل الفرامل وديسك الفرامل ينتج عنه إيقاف السيارة.

ومن الضروري مراقبة الفرامل بشكل دائم، أو متابعة لمبة الإشعارات إذا كانت سيارتك تدعمها حيث تنبه السائق عندما يضعف تيل الفرامل أو يتآكل لإخبار السائق بذلك، فضلا عن استخدام تيل فرامل أصلي، بينما يحتاج ديسك الفرامل إلى متابعة كل فترة، فيما يحدث اهتزاز مقود السيار عند وجود تآكل أو أضرار في تيل الفرامل أو ديسك الفرامل عند بداية تعرضهم للتلف.