كشفت شركة سيا بارتنرز للاستشارات الإدارية العالمية (Sia Partners) بمدينة الرياض، عن بدء التقديم في (برنامج تأهيلي خاص للجيل السعودي الجديد – نمو)، في (مختلف التخصصات).

وأوضحت الشركة أن الشروط المطلوبة للتقديم هي :

1- درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في (مختلف التخصصات)، مثل (الإدارية، الهندسية، الاقتصاد) وغيرها.

2- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

3- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).

4- إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

5- مهارات ممتازة في التعامل مع الآخرين والعمل الجماعي.

6- مهارات حل المشكلات التحليلية والكمية.

وأفادت بأن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/03/20هـ الموافق 2022/10/16م.

وللتقديم ومعرفة بقية الشروط والتفاصيل يرجى زيارة الرابط التالي: هنا