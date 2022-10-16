كشفت شركة ساب للتكافل عن قرب انتهاء فترة اعتراض الدائنين المتعلقة بصفقة الاندماج مع شركة ولاء للتأمين التعاوني.

وقالت الشركة، في بيان على تداول السعودية اليوم الأحد، “أن فترة اعتراض الدائنين ستنقضي بنهاية يوم الأربعاء 18 أكتوبر.

وأضافت:” أنه بموجب نظام الشركات، سيكون قرار الاندماج نافذاً مباشرة بعد انقضاء فترة اعتراض الدائنين؛ وذلك في حال عدم وجود أي اعتراض قائم من دائني شركة ساب للتكافل على صفقة الاندماج.”

والجدير بالذكر أن شركة ساب للتكافل، أعلنت في وقت سابق، عن بدء فترة اعتراض الدائنين المتعلقة بصفقة الاندماج مع شركة ولاء للتأمين التعاوني، اعتباراً من يوم الأحد 18 سبتمبر 2022.