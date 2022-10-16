كشف بنك الخليج الدولي، عن بدء التقديم (رجال / نساء) في (برنامج جماز السحيمي للخريجين 2023م)، بالرياض واشترط البنك أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

وأوضح البنك أن مسمى البرنامج هو :

– برنامج جماز السحيمي للخريجين 2023م.

وأفاد بأن الشروط المطلوبة للتقديم هي :

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس أو الماجستير في (العلوم المالية والمصرفية، المحاسبة، إدارة سلاسل الإمداد، نظم المعلومات الإدارية، علوم الحاسب، هندسة الحاسب، هندسة البرمجيات) أو ما يعادلها.

3- المعدل التراكمي لا يقل عن (2.5 من 4) أو (3 من 5).

4- خريجي عام 2021 وما بعده.

التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/03/20هـ الموافق 2022/10/16م.

وللتقديم ومعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي من خلال الرابط التالي: هنا