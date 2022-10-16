أوضح مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الدكتور جهاد أزعور، أن المملكة نجحت في السيطرة على التضخم، وتحسين اقتصادها غير النفطي.

وأكّد أزعور، توقعات صندوق النقد لنمو اقتصاد المملكة بما يفوق 7.6% هذه السنة، لافتًا أن الانتعاش في الاقتصاد مستمر بزخم أكبر.

وأفاد بأن ذلك جاء نتيجة عدة عوامل، منها: الإجراءات التي اتخذت في عامي 2020 و2021؛ لحماية الاقتصاد من تداعيات جائحة كورونا، فضلاً عن توسع القطاع غير النفطي وتوجهه نحو قطاعات جديدة.

يأتي ذلك بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط والإنتاج الذي عزّز خلال العامين الماضيين من زخم تحسن اقتصاد المملكة.

وأشار أزعور إلى أن الاقتصاد السعودي مزدهر وآفاقه جيدة بسبب الاحتياطات الكبيرة والسيطرة على التضخم، كما أن ارتفاع أسعار الغاز والنفط كان عاملاً إيجابياً لتحسُّن الأوضاع الاقتصادية في الدول المصدّرة للنفط.

وقال:” أن ذلك يختلف بحسب أوضاع تلك الدول، إذ إن هناك دولاً، بالإضافة إلى تحسن القطاع النفطي، طوّرت قطاعات أخرى، لا سيما دول الخليج.”

كما أنه أعرب عن قلقه من أزمة ديون، خصوصاً في الدول الناشئة، وذلك مع التطورات الاقتصادية غير المواتية، منها ارتفاع مستويات التضخم، وزيادة أسعار الفائدة.