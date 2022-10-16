كشفت وزارة النقل عبر الموقع الإلكتروني، عن طرح 40 فرصة تدريبية شاغرة (منطقة المدينة المنورة، الجوف، تبوك، الحدود الشمالية)، عبر (تمهير).

وأوضحت الوزارة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مهندس مدني، فني هندسة، فني ميكانيكي مركبات، فني طـرق، أخصائي دعم فني، فني دعم تقنية معلومات، فني شبكات تقنية معلومات، أخصائي تنظيم إداري، أخصائي تطوير إداري.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى أخصائي علاقات عامة، أخصائي إدارة خدمات، أخصائـي عقـود، أخصائي مراقبة موارد بشرية، أخصائي وثائق ومحفوظات، أخصائي صحة وسلامة مهنية. أخصائي مراقبة مخزون، أخصائي موازنة مالية، محاسب، محامي، وغيرها.

وتعد الشروط العامة هي: درجة الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير فما فوق في تخصص مناسب لمسمى الشاغر التدريبي، ألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص، أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.

ويجب ألا يكون قد استفاد من برنامج تمهير سابقًا، بينما فترة التدريب ستكون لمدة ستة أشهر، فيما التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني، من خلال بوابة (طاقات) عبر الرابط التالي (مع كتابة اسم الجهة – وزارة النقل – في خانة البحث): هنـــــــــا