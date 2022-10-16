أنقذ فريق طبي بقسم الجراحة في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود، حياة مقيم أصيب إصابة بالغة نتيجة سقوطه على عدد من الأسياخ الحديدية.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة نورة السبيعي استشاري جراحة الحوادث والإصابات في المدينة الطبية الجامعية الدكتورة، أن المقيم وصل لقسم الطوارئ بعد تعرضه لاختراق 3 أسياخ لجسده واستقرت في أماكن حرجة.

واخترق السيخ الأول الجزء الأيمن من منطقة الفخذ بمحاذاة الشريان والوريد الفخذي، فيما اخترق السيخ الثاني منطقة البطن السفلى تحت السرة.

أما السيخ الثالث فتبين أنه اخترق الحوض من الجهة اليسرى مما أدى إلى كسر مضاعف في تلك الجهة من الحوض واستقر بمحاذاة العمود الفقري دون اختراقه.

وتم استخراج السيخ الأول بعد السيطرة على الشرايين الكبرى، أما السيخين الآخرين فقد تم إزالتهما بعناية شديدة كي لا يؤثر على الأعضاء المحيطة بالمنطقة المصابة مع ترميم الأعضاء المتأثرة جراء هذه الإصابة.