أكد فهد بن مسلم مستشار أسري وباحث في علم النفس، بأن الزواج من امرأة ثانية يعد مصدر سعادة للزوجة الأولى.
وقال “بن مسلم” في حديثه عن الزواج بثانية: “إذا كبرت زوجتك وودك تريحها شوية اتجوز عليها، تخليها تهتم شوية بذاتها وأبنائها، تجيب واحدة تشيل عنها نصف الحمل”.
وتابع عن فائدة الزواج بأخرى: “أعتقد أنه كافأها بهذه الطريقة وريحها وجعلها تشوف نفسها، بدلا من أن تشتغل كل يوم هي تعمل يوم والثانية يوم وتشوف راحتها”، بحسب لقائه مع برنامج “صباح السعودية”.
#صباح_السعودية | المستشار الأسري فهد بن مسلم: إذا كبرت زوجتك كافئها بالزواج عليها. #قناة_السعودية pic.twitter.com/C2fG5fqOmd
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) October 16, 2022
#صباح_السعودية | المستشار الأسري فهد بن مسلم: زواج الرجل من الثانية مصدر سعادة للزوجة الأولى 🤔. #قناة_السعودية pic.twitter.com/mwFPlC6wdY
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) October 16, 2022
يبي يقنع المذيعه هههههههههههههه
ما عندك سالفه الزوجة الثانيه تبغي بيت مستقل تعيش فيه ***!!! مو خدامة لبيتك وعيالك ***!!!!
قال مصدر سعادة للزوجة الأولى قال *** هههههههههههههه