أكد فهد بن مسلم مستشار أسري وباحث في علم النفس، بأن الزواج من امرأة ثانية يعد مصدر سعادة للزوجة الأولى.

وقال “بن مسلم” في حديثه عن الزواج بثانية: “إذا كبرت زوجتك وودك تريحها شوية اتجوز عليها، تخليها تهتم شوية بذاتها وأبنائها، تجيب واحدة تشيل عنها نصف الحمل”.

وتابع عن فائدة الزواج بأخرى: “أعتقد أنه كافأها بهذه الطريقة وريحها وجعلها تشوف نفسها، بدلا من أن تشتغل كل يوم هي تعمل يوم والثانية يوم وتشوف راحتها”، بحسب لقائه مع برنامج “صباح السعودية”.