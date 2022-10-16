أوضح الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» هيثم الغيص أن أسواق النفط تمر بمرحلة من التقلبات الشديدة.

وأكد الغيص، الذي كان يتحدث خلال زيارته للجزائر التي تستغرق يومين، أن هدف أوبك والمنتجين من خارجها هو الحفاظ على استقرار السوق.

والجدير بالذكر أن الغيص، قد قال في وقت سابق أن المنظمة لا تنحاز لطرف مقابل آخر، وليست منظمة سياسية، لافتًا أن أوبك تقوم بتحليل بيانات تتعلق بالاقتصاد العالمي والتطورات الاقتصادية والمؤشرات والتوقعات، والتي يكون لها تأثير مباشر على الطلب على النفط ومستقبل الطاقة، وهذا دور أوبك منذ تأسيسها.