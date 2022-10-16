أعلن المركز السعودي للاعتماد، عن توفر وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمجال التدقيق بمدينة الرياض، وفقاً للمسميات والشروط التالية:
المسمى الوظيفي:
– مدير التدقيق الداخلي.
(Internal Audit Manager)
المؤهلات والخبرات:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– درجة البكالوريوس في المحاسبة أو ما يعادلها.
– خبرة عملية لا تقل عن 7 سنوات في بيئة التدقيق الداخلي.
– من ذوي الخبرة في القطاع شبه الحكومي.
– إجادة عالية للغة العربية والإنجليزية تحدثًا وكتابة.
وأوضحت أنه سيتم التقديم على وظائف المركز السعودي للاعتماد، عبر موقع (LinkedIn).
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