أعلن المركز السعودي للاعتماد، عن توفر وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمجال التدقيق بمدينة الرياض، وفقاً للمسميات والشروط التالية:

المسمى الوظيفي:

– مدير التدقيق الداخلي.

(Internal Audit Manager)

المؤهلات والخبرات:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– درجة البكالوريوس في المحاسبة أو ما يعادلها.

– خبرة عملية لا تقل عن 7 سنوات في بيئة التدقيق الداخلي.

– من ذوي الخبرة في القطاع شبه الحكومي.

– إجادة عالية للغة العربية والإنجليزية تحدثًا وكتابة.

وأوضحت أنه سيتم التقديم على وظائف المركز السعودي للاعتماد، عبر موقع (LinkedIn).