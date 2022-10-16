أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، أن الوزارة تعمل على تدشين 59 منطقة لوجستية في المملكة لدعم ازدهار حركة الإمداد والخدمات اللوجستية، وتمكين المملكة من أداء دور إقليمي وعالمي.

وقال الجاسر خلال حديثه اليوم بمؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية: “أنه جرى اختيار 18 منطقة صناعية لتوسيع نطاق عملها لتصبح منطقة صناعية لوجستية تخدم وصول المنتجات إلى مناطق المملكة ومنافذ التصدير بكفاءة عالية.”

وأضاف :” أن إطلاق ولي العهد الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ أسهم في توحيد الوجهة ورسم المسار نحو مستقبل أكثر إشراقًا للمملكة، وتمكينها لتصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا.”

وأشار إلى أهمية وجود خدمات لوجستية متكاملة لتحقيق المستهدفات الوطنية لقطاعي الصناعة والتعدين، بالإضافة إلى تخفيض تكلفة نقل وتخزين البضائع السعودية المنشأ لتشجيع الصناعات المحلية ودعم مستهدفات الصناعة الوطنية.

وتابع:” أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تعمل على تطوير منظومة التشريعات وتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات والتقنيات الحديثة لتلبية احتياجات العديد من القطاعات.”

وفي السياق كشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل، عن إطلاق مبادرة تطوير سلاسل الإمداد المحلية، والتي تهدف لتحقيق الوضوح في سلاسل الإمداد الصناعية، وتطوير سلاسل القيمة الصناعية للمنتجات، لتكون ممكنًا في زيادة الاستثمار لتكامل سلاسل الإمداد المحلية وارتباطها بسلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية.