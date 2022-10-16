كشفت تقارير أن الملك تشارلز الثالث ينوي بيع 12 حصان سباق شهيرة في مزاد علني، بعد أن ورثها من والدته الملكة إليزابيث الثانية.

وكان الملك تشارلز الذي تولى العرش بعد وفاة والدته ورث 12 من 37 حصانا امتلكتها الملكة، في حين تم إعطاء بقية الجياد لأفراد آخرين في العائلة الملكية.

وورثت إليزابيث عددًا من الجياد في العام 1952، بعد وفاة والدها الملك جورج السادس، وكانت من سلالة سباقات شهيرة و”أشعلت فيها حبًا لرياضة سباق الخيول مدى الحياة”.

وبينت التقارير أن تربية خيول السباق كلفت الملكة اليزابيث أموالا طائلة؛ لأنها لم تحقق دائمًا ربحًا في السباق.

ومن بين الخيول التي سيتم بيعها حصان شهير اسمه “جست فاين”، وكان أول حصان يفوز بسباق بعد أن امتلكه تشارلز.