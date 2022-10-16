أعلن البنك المركزي عن رصد بعض الممارسات السلبية المتعلقة بضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد.

وشدد البنك المركزي على ضرورة الالتزام بضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة من «ساما» عند إسناد مهام تحصيل الديون إلى مقدمي الخدمات الخارجيين.

وأكد وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للرقابة يزيد آل الشيخ في تعميم، على أهمية تحقق جهة التمويل من التزام مقدمي الخدمات الخارجيين بضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة من البنك المركزي عند إسناد مهام تحصيل الديون، مؤكداً أن البنك المركزي سيتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين لهذه الضوابط والإجراءات.